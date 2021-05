தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனாவால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் நிவாரணம் - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவிப்பு + "||" + Every family that has had a death due to #COVID19 among them, will be given Rs 50,000 each as ex-gratia: Delhi CM Arvind Kejriwal

