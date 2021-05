தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை இருப்பதால் 2-3 மாதங்களில் தடுப்பூசி பணியை முடிக்க முடியாது - சீரம் நிறுவனம் + "||" + 2-3 months, as several factors & challenges are involved. It'd take 2-3 yrs for entire world population to get fully vaccinated: Serum Institute of India

