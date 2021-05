மாநில செய்திகள்

தனியார் மருத்துவமனைகளில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்தால் குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு + "||" + Criminal action will be taken if extra charges are levied on private hospitals - Chief Secretary

