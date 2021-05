தேசிய செய்திகள்

புதுமுகங்களுக்கு வாய்ப்பு என்கிற கட்சியின் முடிவை வரவேற்கிறேன் - கே.கே.சைலஜா டீச்சர் + "||" + I welcome the party's decision to give opportunity to newcomers - KK Sailaja Teacher

புதுமுகங்களுக்கு வாய்ப்பு என்கிற கட்சியின் முடிவை வரவேற்கிறேன் - கே.கே.சைலஜா டீச்சர்