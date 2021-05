உலக செய்திகள்

ரஷ்யாவில் மேலும் ஒரு கொரோனா தடுப்பூசி விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும்: புதின் தகவல் + "||" + Putin: Russia will soon introduce its fourth coronavirus vaccine

ரஷ்யாவில் மேலும் ஒரு கொரோனா தடுப்பூசி விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும்: புதின் தகவல்