தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்ய மேலும் பல நிறுவனங்களுக்கு உரிமம் வழங்க வேண்டும் - நிதின் கட்காரி + "||" + Nitin Gadkari: More firms should get licences for vaccines

கொரோனா தடுப்பூசி உற்பத்தி செய்ய மேலும் பல நிறுவனங்களுக்கு உரிமம் வழங்க வேண்டும் - நிதின் கட்காரி