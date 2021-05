தேசிய செய்திகள்

வலுவிழந்த டவ்தே புயல் பல மாநிலங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு + "||" + Cyclone Tauktae has weakened; to bring rain in many states: IMD

