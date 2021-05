தேசிய செய்திகள்

நான் தினமும் மாட்டுச்சிறுநீர் குடிக்கிறேன்... ஆகையால், எனக்கு கொரோனா இல்லை - பாஜக எம்.பி. பேச்சு + "||" + "I Drink Cow Urine Every Day, So Don't Have Covid": BJP MP Pragya Thakur

