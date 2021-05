மாநில செய்திகள்

முகக்கவசம் ,தடுப்பூசி அவசியமானது நம்மையும் காத்து; நாட்டு மக்களையும் காப்போம்- மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + The mask, the need for the vaccine is waiting for us too; We will protect the people of the country too - MK Stalin

முகக்கவசம் ,தடுப்பூசி அவசியமானது நம்மையும் காத்து; நாட்டு மக்களையும் காப்போம்- மு.க.ஸ்டாலின்