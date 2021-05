மாநில செய்திகள்

"தலைமை சரியில்லை "கமல்ஹாசன் கட்சியில் இருந்து வெளியேறிய மற்றொரு முக்கிய நிர்வாகி + "||" + Kamal Haasan is another key executive who left the party

"தலைமை சரியில்லை "கமல்ஹாசன் கட்சியில் இருந்து வெளியேறிய மற்றொரு முக்கிய நிர்வாகி