தேசிய செய்திகள்

டவ்தே புயல்:உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம்- பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு + "||" + Tavte Storm: The families of the victims will get Rs. 2 lakh relief - Prime Minister Modi's announcement

டவ்தே புயல்:உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிவாரணம்- பிரதமர் மோடி அறிவிப்பு