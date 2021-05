மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு, நிவாரணப் பணிகளின்போது என்னை சந்திக்க முயற்சிக்க வேண்டாம் - திமுகவினருக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + Do not try to meet me during corona prevention and relief work - First Minister MK Stalin request to DMK

கொரோனா தடுப்பு, நிவாரணப் பணிகளின்போது என்னை சந்திக்க முயற்சிக்க வேண்டாம் - திமுகவினருக்கு முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்