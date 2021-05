மாநில செய்திகள்

கொரோனாவால் இறந்தவர்கள் உடல்களை அடக்கம் செய்வதில் குறைபாடு இருந்தால் புகார் அளிக்கலாம் - சென்னை மாநகராட்சி அறிவிப்பு + "||" + If there is a defect in burying the bodies of those who died due to corona can file a complaint - Chennai Corporation notice

