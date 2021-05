மாநில செய்திகள்

தனியார் ஆம்புலன்ஸ் கட்டணக் கொள்ளையை தடுக்க வேண்டும்: முதல்-அமைச்சருக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் + "||" + Private ambulance toll robbery should be stopped: O. Panneerselvam appeals to First Minister

தனியார் ஆம்புலன்ஸ் கட்டணக் கொள்ளையை தடுக்க வேண்டும்: முதல்-அமைச்சருக்கு ஓ.பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள்