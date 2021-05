உலக செய்திகள்

நேபாளத்தில் மீண்டும் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 4.4 ஆக பதிவு + "||" + An earthquake measuring 4.4 on the Richter scale strikes 94km northwest of Kathmandu, Nepal at 22:24 hours today: National Center for Seismology

