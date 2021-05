கொரோனா பரவல் அதிகரிப்புக்கு கும்பமேளாவை காரணமாக சொல்வதா? பாபா ராம்தேவ், மடாதிபதிகள் கண்டனம்

தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்புக்கு கும்பமேளாவை காரணமாக சொல்வதா? பாபா ராம்தேவ், மடாதிபதிகள் கண்டனம் + "||" + Defaming Kumbh Mela through toolkit is social and political conspiracy: Baba Ramdev

கொரோனா பரவல் அதிகரிப்புக்கு கும்பமேளாவை காரணமாக சொல்வதா? பாபா ராம்தேவ், மடாதிபதிகள் கண்டனம்