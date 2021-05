சினிமா செய்திகள்

புயல் பாதிப்புக்கு மத்தியில் புகைப்படங்கள் எடுத்த நடிகை; சமூகதளவாசிகள் கடும் கண்டனம்! + "||" + Deepika Singh Goyal criticised for dancing in rain wrought by Cyclone Tauktae, says ‘can’t calm the storm, so stop trying’

புயல் பாதிப்புக்கு மத்தியில் புகைப்படங்கள் எடுத்த நடிகை; சமூகதளவாசிகள் கடும் கண்டனம்!