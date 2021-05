தேசிய செய்திகள்

ஜூன் 15 ம் தேதிக்குள் மாநில அரசுகளுக்கு 5.86 கோடி தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் -மத்திய அரசு + "||" + By June 15th To state governments 5.86 crore vaccines will be provided Central government

ஜூன் 15 ம் தேதிக்குள் மாநில அரசுகளுக்கு 5.86 கோடி தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் -மத்திய அரசு