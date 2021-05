மாநில செய்திகள்

சேலம் இரும்பாலை வளாகத்தில் கொரோனா சிகிச்சை சிறப்பு மையத்தை திறந்து வைத்து மு.க.ஸ்டாலின் ஆய்வு + "||" + At the Salem Iron Ore Campus Specialized Center for Corona Therapy Open and study MK Stalin

சேலம் இரும்பாலை வளாகத்தில் கொரோனா சிகிச்சை சிறப்பு மையத்தை திறந்து வைத்து மு.க.ஸ்டாலின் ஆய்வு