மாநில செய்திகள்

சேமிப்பு தொகையை கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு வழங்கிய 5-ம் வகுப்பு சிறுமி: முதல்-அமைச்சர் பாராட்டு + "||" + A 5th grade girl who donated her savings to the Corona Relief Fund

சேமிப்பு தொகையை கொரோனா நிவாரண நிதிக்கு வழங்கிய 5-ம் வகுப்பு சிறுமி: முதல்-அமைச்சர் பாராட்டு