இந்தியாவில் கொரோனாவுக்கு 329 மருத்துவர்கள் பலி + "||" + 329 doctors including 80 in Bihar have lost their lives due to COVID19 in the second wave of the infection: Indian Medical Association

