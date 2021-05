தேசிய செய்திகள்

பிரதமர் மோடியுடனான ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாநில முதல்மந்திரிகள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் - மம்தா + "||" + Chief Ministers must protest for not being allowed to speak: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee

பிரதமர் மோடியுடனான ஆலோசனை கூட்டத்தில் மாநில முதல்மந்திரிகள் எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த வேண்டும் - மம்தா