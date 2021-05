தேசிய செய்திகள்

வீட்டிலேயே கொரோனா பரிசோதனை செய்துகொள்ளும் கருவியின் பயன்பாட்டுக்கு ஐ.சி.எம்.ஆர் அனுமதி + "||" + ICMR approval For the use of corona testing tool at home

வீட்டிலேயே கொரோனா பரிசோதனை செய்துகொள்ளும் கருவியின் பயன்பாட்டுக்கு ஐ.சி.எம்.ஆர் அனுமதி