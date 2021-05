தேசிய செய்திகள்

லடாக்கில் புதிய குகைப்பாதை; மலையை குடைந்து புதிய வழித்தடம் + "||" + New Cave in Ladakh; New route down the hill

லடாக்கில் புதிய குகைப்பாதை; மலையை குடைந்து புதிய வழித்தடம்