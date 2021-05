தேசிய செய்திகள்

கருப்பு பூஞ்சை நோயை தேவை ஏற்பட்டால் தொற்று நோயாக அறிவிப்போம்: கெஜ்ரிவால் + "||" + We will declare black fungus as an infectious disease if necessary: Kejriwal

கருப்பு பூஞ்சை நோயை தேவை ஏற்பட்டால் தொற்று நோயாக அறிவிப்போம்: கெஜ்ரிவால்