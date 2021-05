தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவின் கோரப்பிடியில் இருந்து மீண்டு வரும் தலைநகர் டெல்லி! + "||" + Delhi reports 3,009 new #COVID19 cases, 7,288 recoveries and 252 deaths in the last 24 hours.

