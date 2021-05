தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றின் 2-வது அலை நம்மிடமிருந்து நிறைய பேரைப் பறித்துவிட்டது - கண் கலங்கிய பிரதமர் மோடி + "||" + 2nd wave of corona infection From us Has snatched a lot of people Prime Minister Modi!

