சினிமா செய்திகள்

“கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை தவறாமல் பின்பற்றுங்கள்” - நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் விழிப்புணர்வு வீடியோ + "||" + "Follow the rules of corona prevention without fail" - Actor Sivakarthikeyan awareness video

“கொரோனா தடுப்பு விதிமுறைகளை தவறாமல் பின்பற்றுங்கள்” - நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் விழிப்புணர்வு வீடியோ