மாநில செய்திகள்

ஜூன் 3 ஆம் தேதிக்குள் இரண்டாம் தவணை கொரோனா நிவாரண தொகை வழங்கப்படும் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + The second tranche of corona relief will be paid by June 3 - First-Minister MK Stalin

ஜூன் 3 ஆம் தேதிக்குள் இரண்டாம் தவணை கொரோனா நிவாரண தொகை வழங்கப்படும் - முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்