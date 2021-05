மாநில செய்திகள்

சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் கூடுதல் விலைக்கு ஆவின் பால் விற்றால் உரிமம் ரத்து - தமிழக அரசு + "||" + In retail stores License revoked if Avin milk is sold at extra cost Government of Tamil Nadu

சில்லறை விற்பனைக் கடைகளில் கூடுதல் விலைக்கு ஆவின் பால் விற்றால் உரிமம் ரத்து - தமிழக அரசு