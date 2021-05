பிற விளையாட்டு

குத்து சண்டை போட்டியில் துரோணாச்சார்யா விருது வென்ற முதல் பயிற்சியாளர் காலமானார் + "||" + The first coach to win the Dronacharya Award in boxing has passed away

