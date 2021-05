மாநில செய்திகள்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கொரோனா தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Corona Vaccine Special Camp for the Disabled: Launched by Chief Minister MK Stalin

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கொரோனா தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம்: முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார்