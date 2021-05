மாநில செய்திகள்

தளர்வுகளே இல்லாத முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த அரசு பரிசீலனை; முதல்- அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Government consideration to implement full curfew in Tamil Nadu without any relaxation; First- Minister MK Stalin

தளர்வுகளே இல்லாத முழு ஊரடங்கை அமல்படுத்த அரசு பரிசீலனை; முதல்- அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்