யாஸ் புயல் எதிரொலி: 22 சிறப்பு ரெயில்கள் தற்காலிகமாக ரத்து - தெற்கு இரயில்வே

சென்னை,

வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுநிலை யாஷ் புயலாக உருமாறியது. இதன் காரணமாக தென்மாநிலங்களில் பல பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. மேலும் வரும்நாட்களில் தென்மாநிலங்களில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தது.

இந்நிலையில் 22 சிறப்பு இரயில்கள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்படுவதாக தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதன்படி நாகர்கோவில்-ஷாலிமார் இடையேயான சிறப்பு இரயில் மே 23-ம் தேதியும், ஷாலிமார் -நாகர்கோவில் இடையேயான சிறப்பு ரெயில் மே 26-ம் தேதியும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. ஹவுராவில் இருந்து கன்னியாகுமரி செல்லும் சிறப்பு ரெயில் மே 24-ம் தேதி ரத்து செய்யப்படுகிறது. இதைப்போல சென்னை-ஹவுரா இடையிலான சிறப்பு ரெயில்கள், மே 24 முதல் 26-ம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மேலும் மே 25-ம் தேதி ஷாலிமார்-திருவனந்தபுரம் மற்றும் திருச்சி-ஹவுரா சிறப்பு இரயில் ரத்து செய்யப்படுவதாக கூறியுள்ள தெற்கு இரயில்வே, மே 27-ம் தேதி சந்திராகாசி-சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு இரயில் ரத்து செய்யப்படுகிறது” என்று தெற்கு ரெயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

Cancellation of Special trains in view of #YaasCyclonepic.twitter.com/78lPmaPv2v