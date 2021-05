தேசிய செய்திகள்

மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் 1.60 கோடி கொரோனா தடுப்பூசிகள் கையிருப்பு + "||" + 1.60 crore corona vaccines in stock in states and union territories

