தேசிய செய்திகள்

கேரள மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவராக வி.டி.சதீசன் நியமனம் + "||" + Congress changes leadership after Kerala drubbing, appoints VD Satheesan as Leader of Opposition

கேரள மாநில எதிர்க்கட்சித் தலைவராக வி.டி.சதீசன் நியமனம்