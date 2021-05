தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு கவலை அளிக்கிறது - வீடியோ வெளியிட்ட பிராவோ

சென்னை,

இந்தியாவில் கொரோனா வைரசின் 2-வது அலை கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக மக்களுக்கு சற்று ஆறுதல் வரும் வகையில் நாடு முழுவதிலுமான கொரோனா பாதிப்பு எண்ணிக்கை மெல்ல மெல்ல குறைந்து வருகிறது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் கொரோனா ஏறுமுகத்தில் தான் உள்ளது.

தமிழகத்தில் இன்று 35,873 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. இதனால் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 18,06,861 ஆக அதிகரித்துள்ளது. சென்னையில் மட்டும் 5,559 பேர் இன்று கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டனர். சென்னையில் மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 4,73,671 ஆக அதிகரித்துள்ளது.

இந்த நிலையில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்கள் தங்களைக் காத்துக்கொள்ள சமூக இடைவெளி, முகக்கவசம் அணிதல் உள்ளிட்ட விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுமாறு பல்வேறு பிரபலங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் வீரரும், சிஎஸ்கே அணி நட்சத்திர வீரருமான பிராவோ வீடியோ ஒன்றைப் பதிவிட்டுள்ளார்.

அந்த வீடியோவில், 'தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் #covid-19 குறித்து நான் மிகவும் கவலைப்படுகிறேன். இதில் இருந்து விரைவில் மீள மாநில விதிகளைக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுமாறு உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்' என்று பிராவோ பதிவிட்டுள்ளார்.

கொரோனா தொற்று காரணமாக இந்தியாவில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த ஐபிஎல் போட்டிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

Worried about the rising numbers in #covid-19 cases in Tamilnadu .



தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் #covid-19 குறித்து நான் மிகவும் கவலைப்படுகிறேன். இதில் இருந்து விரைவில் மீழ மாநில விதிகளை கண்டிப்பாக பின்பற்றுமாறு உங்கள் அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.@mkstalin@Udhaystalinpic.twitter.com/wdEky6M1uB