தேசிய செய்திகள்

பீகாரில் 117 பேருக்கு பாதிப்பு: கருப்பு பூஞ்சை நோய் ஒரு தொற்று நோயாக அறிவிப்பு + "||" + Infection of 117 people in Bihar: Black fungal disease declared an infectious disease

பீகாரில் 117 பேருக்கு பாதிப்பு: கருப்பு பூஞ்சை நோய் ஒரு தொற்று நோயாக அறிவிப்பு