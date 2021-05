தேசிய செய்திகள்

முக கவசங்களை முறையாக அணியாத நபர்களுக்கு உத்தரகாண்டில் ரூ.1,000 வரை அபராதம் + "||" + In Uttarakhand, fines of up to Rs 1,000 are imposed on persons who do not wear face masks properly

