தேசிய செய்திகள்

6 வார கொரோனா நோயாளிகளுக்கு கருப்பு பூஞ்சை நோய் தாக்கும் ஆபத்து: நிபுணர்கள் தகவல் + "||" + Risk of black fungal infections in corona patients within 6 weeks: Experts report

6 வார கொரோனா நோயாளிகளுக்கு கருப்பு பூஞ்சை நோய் தாக்கும் ஆபத்து: நிபுணர்கள் தகவல்