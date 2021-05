பிற விளையாட்டு

சீனாவில் மாரத்தான் ஓட்ட பந்தய போட்டியில் பங்கேற்ற 16 பேர் பலி + "||" + At least 16 people have been killed in a marathon in China

சீனாவில் மாரத்தான் ஓட்ட பந்தய போட்டியில் பங்கேற்ற 16 பேர் பலி