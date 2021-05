மாநில செய்திகள்

காய்கறிகளை அதிக விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை- தமிழக அரசு எச்சரிக்கை + "||" + Strict action if vegetables are sold at high prices - Tamil Nadu government warns

காய்கறிகளை அதிக விலைக்கு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை- தமிழக அரசு எச்சரிக்கை