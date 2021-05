தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பரிசோதனை- புதிய உச்சம் + "||" + 32,86,07,937 samples tested for #COVID19 up to 22nd May 2021. Of these, 21,23,782 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research

