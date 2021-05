தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு விகிதம் 11.34 % ஆக சரிவு: மத்திய அரசு + "||" + daily positivity rate has declined to 11.34%: Govt of India

