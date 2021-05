மாநில செய்திகள்

தமிழர்களின் உரிமைகளை பறிக்கிற இலங்கை அரசின் நடவடிக்கைகளை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்: முதல்-அமைச்சருக்கு கே.எஸ்.அழகிரி கோரிக்கை + "||" + Stop the Sri Lankan government's actions that deprive Tamils of their rights - KS Alagiri's request to the Chief Minister

