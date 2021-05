மாநில செய்திகள்

"பிணி நீக்கும் போர்க்களத்தில் பசி போக்கும் பெரும்பணியை மேற்கொள்வீர்" தொண்டர்களுக்கு முதல்-அமைச்சர் ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் + "||" + You will do a great job of satisfying hunger, "Stalin appealed to the volunteers

