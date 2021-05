மாநில செய்திகள்

நீட் தேர்வுக்கு பதிலாக மாநில அளவில் தேர்வு நடத்த அனுமதி கோரியுள்ளோம் - அமைச்சர் பொன்முடி + "||" + We have sought permission to hold state level elections - Minister Ponmudi

நீட் தேர்வுக்கு பதிலாக மாநில அளவில் தேர்வு நடத்த அனுமதி கோரியுள்ளோம் - அமைச்சர் பொன்முடி