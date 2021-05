மாநில செய்திகள்

மே 25 முதல் தொழிற்சாலைகளுக்கு பணியாளர்களை அழைத்து வரும் வாகனங்களுக்கு இ-பதிவு கட்டாயம் + "||" + E-registration is mandatory for vehicles carrying employees to factories

