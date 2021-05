மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் 2-வது நாளாக பாதிப்பு குறைந்தது: ஒரே நாளில் 35,483 பேருக்கு கொரோனா + "||" + The impact was minimal on the 2nd day in Tamil Nadu

தமிழகத்தில் 2-வது நாளாக பாதிப்பு குறைந்தது: ஒரே நாளில் 35,483 பேருக்கு கொரோனா