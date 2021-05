உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரஸ் உகான் ஆய்வகத்தில் இருந்துதான் பரவியது அடித்து கூறும் அமெரிக்க உளவுத்துறை + "||" + New information on Wuhan researchers' illness furthers debate on pandemic origins

கொரோனா வைரஸ் உகான் ஆய்வகத்தில் இருந்துதான் பரவியது அடித்து கூறும் அமெரிக்க உளவுத்துறை